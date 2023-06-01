炎亞綸創立經紀公司，簽下蔡黃汝、李玉璽。（陳俊吉攝）

李玉璽期待買下私人飛機。（陳俊吉攝）

蔡黃汝發豪語要當公司一姊。（陳俊吉攝）

炎亞綸事業版圖多元，之後還將與演員、KOL簽約。（陳俊吉攝）

炎亞綸創立的晴空鳥經紀公司擴大版圖，今（1日）宣布李玉璽、蔡黃汝（豆花妹）加盟。身為CEO的炎亞綸透露最近因為蕁麻疹前去看急診，「應該是因為《嗨！營業中》一直要挑戰新事物，壓力較大，凌晨3、4點回到家還在研發飲料」。

要如何放鬆心情？他笑說，最療癒的方法就是叫怕鳥的李玉璽去看鴨子，李玉璽也笑言：「我真的超怕飛禽類動物，在路上遇到鳥就會跌倒，但沒想到我前公司是老鷹，現在加入晴空鳥」，被取笑越害怕的事物就越要面對。

最近才計畫要去凍卵的蔡黃汝，期許能成為公司的「搖錢一姊」，表示接下來一定會以事業為重，「剛加入這麼好的公司，工作滿滿，先拼事業。」沒有禁愛令的炎亞綸，笑說簽約前有跟她的男友阿璞聊過，「他們兩邊都事業心很重。」

李玉璽期許加入新公司後可以賺到一台私人飛機，而他近期也工作滿檔，不僅在《最佳利益2》表現優異，年前殺青的影集《師大公園地下社會》即將播出，之後還將挑戰台語劇《我的意外室友》。