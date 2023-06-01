新北市土城區承天路鄰近工業區，長期都有交通壅塞問題，新北市城鄉局辦理「土城都市計畫」時，劃設承天路14號計畫道路，將雙向2車道開闢為雙向4車道，讓大車、行人順暢通行，並在2年前通知計畫道路違建，其中有6家配合拆除，目前僅剩一處瀝青廠拒不拆除。工務局表示，瀝青廠還四處陳情做不實指控，市府對此甚為遺憾，也對守法民眾至為不公。

新北市城鄉局表示，土城4-13計畫道路在1972年4月26日發布實施「土城都市計畫」時，就劃為「道路用地」，並在1989年完成徵收程序，區公所徵收部分建物後並未拆除，導致違建長期占用公地，但隨地方交通量增加，交通局評估確有開闢需求，因此請養工處完成道路規畫設計，進行開闢。

養工處指出，該違建瀝青廠位在計畫道路範圍內，1989年已領取800萬元徵收補償金，市府相關單位2年前評估，認定該道路交通壅塞有開闢必要，因此2021年間向瀝青廠說明，要求拆除，原訂去年4月底進行，但工廠陳情稱，有承攬公共工程，若拆除恐影響相關公共建設及公司面臨違約賠償等問題，因此討論後，決定同意延至今年2月底差除，累計給予瀝青廠3次自行拆除機會。

工務局指出，市府2年前通知位在計畫道路7家違建配合拆除後，其中6家已陸續配合拆除，瀝青廠非但未拆除違建，還不斷四處向監察院和媒體做不實指控，市府已充分向屋主說明，給予合理緩衝期，不得不主動請拆除大隊張貼拆除通知單排定進場執行拆除，盼業主本於良知，勿迫使政府以社會資源拆除私人違建，保有企業形象，配合改善周邊交通品質。