中鋼表示，鋼鐵國際行情較差，但大陸、越南鋼廠虧本在賣，因此鋼市低迷情況預估不會持續太久，第三季可望有反彈機會，雖然單月市況尚未明朗，但第三季不會比第一季差，且今年第四季會更好，下半年將優於上半年。

面對全球鋼鐵市場競爭及2050碳中和的趨勢與挑戰，中鋼深化ESG(環境、社會、公司治理)工作，致力研發及推展優質精緻鋼品，例如已取得多家國際電動車大廠馬達用鋼之認證。近年來，中鋼亦跨足太陽能光電、離岸風電等綠能產業，並投入綠色軌道運輸工作，包括建造台灣高鐵電車線工程車，以及參與高雄捷運、高雄輕軌、淡海輕軌、安坑輕軌等工程，為建構綠色生活貢獻心力。此外，中鋼建造的集團總部大樓榮獲鑽石級綠建築標章，亦持續於小港廠區推動綠美化工作，以營造舒適的工作環境。

中鋼不斷創新求變、因應時勢，除持續深耕鋼鐵本業，協助下游相關產業升級，提升整體產業國際競爭力外，更導入智慧製造，朝成為智能產銷精緻鋼廠的目標前進。