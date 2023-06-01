據佳格食品與博幼基金會調查指出，7至12歲的博幼學童肥胖率為40.9％，較全國平均的28.4％明顯較高，博幼基金會認為，原因為博幼基金會服務的偏鄉弱勢童嚴重缺乏正確營養飲食觀念，有64.8％熱量來自醣類，而鈣質、維生素E及維生素B6嚴重不足，也不了解加工食品、零食對健康影響所致。

佳格過去三年致力於偏鄉兒童鈣質教育，捐贈百萬瓶牛奶到偏鄉。今日宣布升級計畫理念、以「全面營養照顧」為核心推出「以愛灌溉食育箱」計畫。（佳格提供／林良齊台北傳真）

「沒了營養午餐，下一餐還能吃什麼？」冰箱逐漸清空、餐桌上留下空空碗筷，對於身在沒有超商、一天兩班公車的偏鄉，暑假來臨意味著失去營養午餐保護傘。就讀國小四年級的小興（化名），家境貧困食物時常匱乏，平日靠著打包學校營養午餐回家填飽自己和弟弟的肚子，加上父親長期在外地工作，暑假來了張羅自己跟弟弟的三餐成為小興最艱難的暑假作業。暑假缺乏食物來源的狀況也發生在就讀國小的小紋（化名）、小杰（化名）家中，白飯配醬油、泡麵加蛋、零食餅乾是暑假期間的家常便飯。

佳格過去三年致力於偏鄉兒童鈣質教育，捐贈百萬瓶牛奶到偏鄉。今日宣布升級計畫理念、以「全面營養照顧」為核心推出「以愛灌溉食育箱」計畫。（佳格提供／林良齊台北傳真）

博幼基金會執行長陳良枝表示，博幼調查發現直到近幾年，仍有高達四成的偏鄉弱勢兒童曾經餓肚子、煩惱下一餐在何處，偏鄉受輔導孩童對比全台一般學童，不僅熱量攝取過多，維生素礦物質更嚴重不足，嚴重影響孩子學習的專注力。多數孩子不了解零食糖果對身體健康的影響，沒有正確的營養提醒，便宜、好吃的零食成為多數偏鄉弱勢兒童的暑假正餐。

佳格過去三年致力於偏鄉兒童鈣質教育，捐贈百萬瓶牛奶到偏鄉。今日宣布升級計畫理念、以「全面營養照顧」為核心推出「以愛灌溉食育箱」計畫，佳格食品集團目標捐助總價值九百萬的「以愛灌溉食育箱」，盼助孩童營養自立、每日三餐都能正確地選擇營養的食物，總計目標照顧逾5000名偏鄉兒童家庭。