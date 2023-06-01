受到人工智慧（AI）需求大增帶動，美國繪圖晶片巨擘輝達（Nvidia）市值一度站上1兆美元，是首家達到此門檻的半導體公司，輝達執行長黃仁勳近期來台更成為市場矚目焦點，他日前在台北國際電腦展（Computex）專題演講中提到，「過去台灣都是賣東西給輝達，現在要換我賣東西給台灣了」。財經專家黃世聰則分析，輝達採購台積電晶片再轉賣AI技術背後高達數兆元的商機。

黃仁勳在台北國際電腦展（Computex）專題演講中提到，未來包括智慧工廠、醫療、汽車等都要用AI導入。他更提到，過去是我買台灣的東西，現在換我賣東西給台灣。

黃世聰則分析，輝達過去買台灣的IC、台積電的服務，把晶片交給台積電代工，然後技嘉、廣達等再做成伺服器，如今AI需求大爆發，包括精品、能源、零售、食品、金融服務到科技業未來全部都要AI化，背後的商機超龐大。

黃世聰以台積電為例，其與輝達合作AI加速技術將運用在2奈米製程，輝達要賣AI給台積電，「過去我是買台積電代工產品，現在我是把AI這些技術賣給台積電」，如此一來，台積電的2奈米就可以做得更快。

黃世聰提到，輝達成立了一個服務，叫做Nvidia AI Foundation，任何流程都可以透過AI的方式，讓公司訓練自己的AI模型，他強調，未來各行各業都需要「AI大架構」，像是金融服務精品產業導入大數據也可提升顧客黏著度。

AI熱潮席捲全球，華爾街日報則撰文指出，目前幾乎所有用於AI的圖形處理器（GPU）都由輝達製造，新型生成式AI所需的先進晶片奇貨可居，正掀起一場軍備競賽，加上ChatGPT暴紅，這類晶片供應已遠遠跟不上需求。協助企業打造AI模型的新創公司Lamini執行長Sharon Zhou透露，目前輝達GPU供應吃緊的狀況就像疫情期間的衛生紙一樣。