據觀察者網引述路透報導，當地時間5月31日，大眾中國董事長兼首席執行官（CEO）貝瑞德（Ralf Brandstaetter）在接受公司內部網站採訪時表示，大眾汽車將不會「以任何價格」參與中國大陸市場的價格戰，而是專注於可持續的商業模式。

今年年初以來，隨著特斯拉揮動降價「第一刀」，以新能源車為首的中國大陸汽車品牌紛紛跟進調整價格，並很快將影響迅速傳導至合資品牌傳統燃油車型。

這波浪潮影響的不只有價格，也包括新的市場格局。在以自主品牌與特斯拉為主的新能源車的擠壓下，傳統合資燃油車型銷量出現明顯滑坡。根據大眾汽車披露的財報，今年第一季，大眾中國累計銷量為64.4萬輛，同比下滑14.5％，豐田、本田等日系品牌降幅更大。

中國大陸是大眾汽車最為重要的市場，銷量及貢獻利潤佔據全球市場的40％。然而近年來，隨著汽車電氣化、智慧化轉型趨勢提速，包括大眾在內的海外汽車巨頭，在中國大陸正面臨越來越多後發本土品牌的挑戰。

路透認為，在電動汽車領域，中國大陸品牌要比西方競爭對手更成功。就在過去的2022年，已經完全轉型為新能源汽車品牌的比亞迪，以186萬輛的成績成為國內單一乘用車企業銷量冠軍，打破了南北大眾等合資企業長達40年的壟斷。

但貝瑞德認為，大眾旨在成為中國大陸最大的國際車企，銷量被中國大陸自主品牌超過則「無關緊要」。

「我們的市場地位足夠強大。對大眾而言，重點是盈利能力，而不是銷量或市場份額。」據貝瑞德預計，到2030年，中國大陸汽車市場規模將從由目前的2200萬輛增長至2800萬-3000萬輛，如果大眾屆時的銷量仍能超過400萬輛，並實現相應的盈利能力，則完全可以接受市場份額並非第一的處境。

同時，貝瑞德也不忘強調大眾持續深耕中國大陸市場的決心。

就在5月30日，大眾與安徽省政府和合肥市政府簽署最終的投資協議，將最新項目「100％TechCo」落戶合肥。大眾汽車集團將向新公司投資約10億歐元。該公司將涵蓋整車開發、零部件開發及採購職能，並整合本土供應商的先進技術。

大眾表示，將通過100％TechCo強化本土研發實力，將新產品及技術的開發週期縮短約30％，並提升合資公司的合作效率及優化盈利能力。新公司將於2024年投入運營。