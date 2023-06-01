現代人手機不離身，就連吃飯時都要拿出來看影片。一名網友今（1）日表示，他便當吃到一半，才驚覺焢肉（炕肉）底下壓著一隻蟑螂，讓他當場狂嘔，事後還拍照片提醒大家「吃飯不要滑手機！」貼文一出，讓眾人驚呼「好大一隻」。

原PO在臉書社團《爆料公社公開版》上傳3張照片，只見吃到一半的便當有小菜、焢肉，白飯還淋上大量滷汁，不過讓人崩潰的是，便當裡竟然有一隻完整的蟑螂屍體，且體型不小，頭上的觸鬚和腳上的細毛都清晰可見，讓原PO直呼「我知道你很入味！」

原PO說，如果便當出現菜蟲、頭髮，都還能勉強忍受，但蟑螂真的讓他崩潰，當下他馬上起身狂吐，事後特地發文示警，吃飯時千萬不要滑手機，以免吃下肚是什麼東西都不曉得。

便當裡的蟑螂完整，能清楚看見觸鬚還有腳上的細毛。（圖／《爆料公社公開版》）

驚悚的照片嚇壞一票網友，紛紛留言，「吃到蟑螂我一定翻桌」、「也太完整的強哥了…」、「還好身體完整，不是只有剩一半」、「頭皮發麻」、「這下沒辦法假裝是紅蔥頭了吧」、「請公布店家，這太誇張了」、「這好大一隻，真的想吐」。

不過也有人質疑，這麼大一隻蟑螂，店員裝菜時怎麼會沒看到？打開便當時更不可能忽視。對此，原PO回應，蟑螂被壓在焢肉底下，已經咬了兩口肉才發現，「整個人彈起來狂吐，下次吃飯不敢滑手機了」。