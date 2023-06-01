台北市立動物園上一次舉辦夜宿動物園營隊活動已是10年前，園方宣布，夜宿動物園營隊今年回歸，開放國小5、6年級生參加2梯次活動，只有80個名額，即起開放線上報名。

今年夜宿台北市動物園營隊主題為「動物園夜未眠」，園方介紹，2天1夜活動將提供多元化課程，例如親手製作動物行為豐富化玩具、動物食材準備、夜間動物生態觀察、動物型態樣本辨識、樣本拆解實驗及昆蟲觀察課程等，學員將可瞭解動物園野生動物保育專業工作內容。

營隊也培養學童團體生活秩序與合作觀念。動物園表示，這次活動安排動物園教育中心作為夜宿活動場地，每位學員晚上可在動物園裡跟眾多動物型態樣本一起共眠，相信對首度離家過夜的學員來說，是一份充滿新鮮感的體驗。

動物園表示，希望學員透過活動更加理解動物園工作，也留下一份快樂難忘的回憶，活動內容及報名網址可見該官網（https://reurl.cc/mDLxQY）。

園方補充，營隊餐點著重傳遞食農與環境教育理念，融入貓空地區茶葉產業食材、請學員自備餐具，結合文山在地特色並養成重複利用不浪費的好習慣。