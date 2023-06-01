《魔女宅急便》當年上映時，成功跨洋風靡美國觀眾。（海鵬提供）

台中市唯一藝術電影院「中山73影視藝文空間」（中山73），6月份將一口氣推出日本動畫大師宮崎駿編導的兩部「姊妹神作」《魔女宅急便》及《神隱少女》。《魔女宅急便》是迪士尼與吉卜力工作室簽下合作的第一部電影，曾創當年日本票房43億、勇奪年度冠軍，並獲美國《時代》雜誌評選最推薦闔家觀賞的電影。

相隔12年問世的「妹妹」《神隱少女》，不僅當年曾擊敗所有真人電影、勇奪柏林影展最佳影片金熊獎，更榮獲包括奧斯卡最佳動畫片等10多個國際大獎，並以316.8億日幣的超級票房擊沉《鐵達尼號》，迄今仍是日本動畫電影史的代表典範。

今年問世滿22周年的《神隱少女》，在《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》出現之前，長期佔據日本影史最高票房紀錄，具有不可撼動的地位；上映滿34年的《魔女宅急便》，則是吉卜力工作室與美商迪士尼合作15年後所共同發行的第一部電影，甚至還曾以英文配音版跨洋風靡美國。兩部神作將於本周末起登場，並都以免費索票入場方式以饗台中觀眾。