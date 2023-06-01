不少家長希望孩子在求學過程中名列前茅，律師呂秋遠表示，一名台大生私訊他表示，準備大學學測的那一年，距離考試不到幾周，念書念到凌晨3點，母親卻因此動怒，要他不要再念，讓他飆淚說「活了18年，除讀書考試，什麼都不會，現在要我不讀，怎麼不乾脆叫我去死？」後來上大學他才恍然大悟，原來人生還有很多有意義的事，這故事引發1.5萬網友共鳴。

呂秋遠昨於個人臉書指出，台大生表示，家境不是很好，但念書成績都不錯，幾年前某天凌晨，距離學測不到幾周，在房間念書念到凌晨3點多，母親醒來看到他還沒睡，生氣地把他的燈關掉，又叨念了幾句。

台大生沒有回應母親，只是默默地再把燈打開，想把沒讀完的章節看完，母親火氣更大又多念他幾句，要求他不要再念下去，他瞬間崩潰喊「從出生到現在18年，我除了讀書考試，什麼都不會，妳現在叫我不要念書，怎麼不乾脆叫我去死一死？」

台大生表示，母親只是沉默看著他，他坦言那是他第一次看到母親如此錯愕的表情。多數人從小就被教育要好好念書、找好工作、做個有用的人，但很少人注意這樣的教育，會漸漸形塑孩子的價值觀；他說之所以會念書念到凌晨，是因為不敢想像在考試中失利，往後的人生會有多悲慘，但上大學後受到更多思想刺激，他終於明白人生還有很多有意義的事。

貼文曝光，1.5萬網友也很有感，「家境不好，父母總希望唸書的孩子能考上好學校、擺脫貧困，不要跟父母一樣辛苦」、「我懂，被成績壓著長大的；當媽媽之後，我不把情緒和壓力放在小孩身上」、「我懂，被成績壓著長大的，就會懂」、「台灣環境的課業真的有夠重，國小就開始拚了」。