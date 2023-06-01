台南市政府勞工局今年結合PChome電商平台，行銷「庇護工場」、「晴天創意築夢坊」應景商品。（張毓翎攝）

產品從肉粽、冰粽、餅乾、紫蘇梅禮盒到香包、艾草皂等應有盡有。（張毓翎攝）

產品從肉粽、冰粽、餅乾、紫蘇梅禮盒到香包、艾草皂等應有盡有。（張毓翎攝）

產品從肉粽、冰粽、餅乾、紫蘇梅禮盒到香包、艾草皂等應有盡有。（張毓翎攝）

端午節是傳統三大節慶之一，消費者送禮需求高，台南市政府勞工局今年結合PChome電商平台，行銷「庇護工場」、「晴天創意築夢坊」應景商品，從各式肉粽、冰粽、餅乾、紫蘇梅禮盒到香包、艾草皂等應有盡有。

民眾消費習慣改變，電商網路消費日增，市府勞工局去年首次與電商業者合作，在中秋節檔期協助晴天創意築夢坊、庇護工場的產品上架，今年再度媒合電商業者，推出端午禮品，幫助晴天坊、庇護工場拓展銷售管道。

勞工局長王鑫基表示，勞工局輔導轄內成立庇護工場、晴天創意築夢坊，協助身心障礙朋友銷售手作藝品、美食佳餚；此次他們上架的端午禮品，不僅包裝精美、滿滿文創風，連名稱都相當應景、有創意，如「粽是滿意」、「冰沁粽夏」、「粽艾你」、「萬粽選一，皂伙來」等，適合節慶送禮。

勞工局就業促進科說，1日至25日的端午檔期優惠活動，包含單筆消費滿1000元即享95折優惠、不定期快閃折扣，以及早鳥好康，只要15日以前，單筆消費即贈送晴天坊瑞復益智中心製作的精油膏，送完為止。