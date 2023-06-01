金鐘主持人「小兵」薛紀綱今年4月被葛斯齊爆料婚內出軌，小三頂著一頭金髮、外型神似Makiyo，不久薛紀綱就發聲明承認對不起家人，近日更曬出錄《飢餓遊戲》的照片，意有所指說「再見，再也不見！」看似要淡出演藝圈。今(1日)稍早，他曬出考保險業務員資格合格的照片，似乎將轉行拉保險。

薛紀綱和王湘涵結婚9年，兩人不僅是人生伴侶，也曾一同主持節目得獎，被視為模範夫妻的兩人，4月卻爆出婚姻危機，葛斯齊先是暗指有金鐘獎主持人正在偷吃，接著便抖出該人就是薛紀綱，對此，正宮王湘涵當時回應希望外界給兩人處理私事的空間，今年母親節一家人團聚過節，間接表示已重修舊好。

薛紀綱發文。（圖／翻攝自我是小兵薛紀綱臉書）

而葛斯齊沒有要放過薛紀綱的意思，先是猛批他道歉聲明沒誠意，接著又轟他聲明只提到工作，沒有真心想要懺悔，上月5月20日，葛斯齊更曬出薛紀綱和外遇對象的躺床自拍照，替王湘涵覺得不捨，接著表示其實照片是薛紀綱自己拍的，「後來傳到小三手機」。

葛斯齊進一步說，小三是拉保險因此跟薛紀綱產生感情，薛紀綱自己最近也去考了保險業務員證書，果不其然，今薛紀綱便開心透露測驗已經合格，說：「四月十一號，敗興而歸，六月一號，笑著回家，雖然通過不算很厲害，但還是要替自己鼓鼓掌」，老婆王湘涵也為他打氣說：「昨晚挑燈夜戰沒有白費」。