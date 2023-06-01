瑩碩總經理顏麟權表示，鹽酸米那普侖膠囊為治療成人憂鬱症的精神科用藥，先前中國大陸市場僅核發一張25mg劑量的藥品註冊證，一年銷售額約人民幣1億元，但該競品近年供應量持續減少，無法滿足市場需求，致使藥品出現短缺，如今瑩碩與合作夥伴共同開發的鹽酸米那普侖膠囊獲准上市，在當地醫保支持下，可望獲醫療機構的優先採購，預料將有效填補供給缺口。
此外，本次瑩碩也同時取得該成分目前唯一50mg的藥品註冊證，而國際上大多都是以50mg為主要使用劑量，因此，公司也相當看好50mg未來的銷售狀況。
瑩碩的中國大陸合作夥伴為一家新三板上市公司，以精神疾病藥品的代理與銷售為主，行銷通路遍布中國大陸31個省、市、自治區逾5,000多家各型醫院。
瑩碩表示，鹽酸米那普侖膠囊上市後，將由瑩碩負責生產製造、中國大陸合作夥伴負責銷售，透過合作夥伴在精神科領域具規模化的行銷通路，可望快速提升鹽酸米那普侖膠囊的滲透率，為整體營收帶來正面貢獻。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。