財團法人台北市覺修宮及財團法人萬海航運社會福利慈善事業基金會，體認台北市長期致力提升緊急醫療救護品質，共同捐贈高頂救護車1輛，今（1）日在台北市覺修宮舉辦捐贈儀式，由消防局莫懷祖局長代表接受捐贈。（圖／北市消防局提供）

財團法人台北市覺修宮及財團法人萬海航運社會福利慈善事業基金會，體認台北市長期致力提升緊急醫療救護品質，共同捐贈高頂救護車1輛，今（1）日在台北市覺修宮舉辦捐贈儀式，由消防局莫懷祖局長代表接受捐贈。

台北市覺修宮為台北市具盛名之廟堂，熱心公益，秉持著「孚佑帝君呂仙祖」濟世渡人、勸人為善、救苦救難的精神，長期捐助善款予養老院、孤兒院及教養院等弱勢團體，並已捐贈北市救護車9輛，熱心公益，施仁布澤。

財團法人萬海航運社會福利慈善事業基金會係由萬海航運股份有限公司於2003年8月捐助成立，秉持「把愛送到最需要的地方」服務理念，投入公益慈善領域，不設限服務族群，從高齡長者到年幼孩童，身心障礙者到貧病家庭，依據他們的需求提供物資、金錢協助，並結合社福資源，落實推動各項服務方案照顧國內弱勢族群。

消防局表示，「金鳳凰專責救護隊」自民國88年6月1日成立以來，累計至今已有1,456位到院前心肺功能停止患者（OHCA）經消防局急救後送醫康復出院；對消防局而言，持續盡心地為市民的生命財產安全把關，就是對台北市覺修宮及財團法人萬海航運社會福利慈善事業基金會熱心支持及大力相挺最好的回報，爾後北市消防局也將善用捐贈之救護車，持續拯溺救難。

政府預算有限，民間力量無窮，消防局會珍惜所有善心人士捐贈的器材物資，協助更多需要幫助的人，以回饋每一位台北市民。