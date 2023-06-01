佛光山惠中寺「未來與希望」講座，5月31日邀請趙廷箴文教基金會執行長暨和信醫院董事及國際佛光會理事、檀講師和佛光祖庭大覺寺信徒總代表趙辜懷箴，以「高度與角度」主題，分享人生經驗與學佛態度，並效行星雲開山祖師用三好和四給厚德載物，現場含線上同步聆聽人數計5431人。

5月31日佛光山惠中寺「未來與希望」講座，講師趙辜懷箴（右）在中區總住持覺居法師（左）陪同下入場。(圖/惠中寺提供)

「人生很像一個翹翹板」，趙辜懷箴表示，每個人從小帶著父母的期望，從低處不斷用加法朝向目標前進，隨著翹翹板慢慢升高，背負名利的包袱也愈來愈重，一旦到達顛峰，若心存傲慢，「滿則溢」就會嘗到世間的苦果，一路往下坡去了，唯有做自己最適合的事，找到人生的平衡點，才是身處最高點。

「圓滿的高度與角度來自良善的控制」，趙辜懷箴引用古希臘哲學家第歐根尼的名言，舉例「三鞠躬」的故事，說明當一個母親代替兒子因行事不周造成他人犯錯，選擇寬諒與包容並誠心懺悔修正錯誤，他看待事情的角度與高度，是用智慧放下紛爭。

5月31日佛光山惠中寺「未來與希望」講座，現場觀眾聆聽。(圖/惠中寺提供)

趙辜懷箴指出，高度與角度是變化無窮的方程式，因為事情有太多的變數，所以不要事先假設立場，增加煩惱的來源。人的視野若能改變高度、改變角度，就能改變人生。他說，星雲開山祖師就是有面對困難的勇氣，才能法水長流五大洲，全球創建300餘個寺院道場，並將佛法帶回大陸，正是「心懷度眾慈悲願，身似法海不繫舟」的寫照。

趙辜懷箴也從《心經》談到學佛是照見自己的內心，觀自在菩薩的「觀」就是觀自己，你自在了嗎？他提及，「行深」是提醒任何事一定要深入去做，星雲開山祖師常要信徒大聲說出「我是佛」，佛是覺悟的人，我們用信願行來「行佛」，學習佛陀的教法在生活中實踐，就能化煩惱為菩提。

5月31日佛光山惠中寺「未來與希望」講座，中區總住持覺居法師（左）致贈講師趙辜懷箴（右）結緣品。(圖/惠中寺提供)

「人生不必太圓滿，留一個缺口，讓自己的幸福流到別人的田地」，趙辜懷箴表示，當你善用角度去創造高度，也是在提升自己的心性，展現個人的價值，祝福每一個佛光人，都能奉行星雲開山祖師「給」的哲學，伸出一隻溫暖的手，給人歡喜，用「厚道」在變動中保持良善，在塵土中創造希望。