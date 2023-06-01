台中市議員李天生（右4）日前邀集相關單位會勘，爭取將「中心瓏登山步道」延伸至小百岳「阿罩霧山」，將霧峰山區打造成為「大坑第二」，帶動觀光。（台中市議員李天生提供／潘虹恩台中傳真）

台中市議員李天生（左）1日爭取將「中心瓏登山步道」延伸至小百岳「阿罩霧山」，且步道工程用地獲地主同意提供使用，可說是相當難能可貴。（台中市議員李天生提供／潘虹恩台中傳真）

台中市霧峰山區目前共有18條登山步道，其中12條有單車路線，是不少民眾假日休閒遊憩的好去處，台中市議員李天生1日爭取將「中心瓏登山步道」延伸至小百岳「阿罩霧山」，再添登山及騎車空間，盼將霧峰山區打造成為「大坑第二」，帶動觀光；觀旅局表示，正在辦理可行性評估。

李天生指出，「中心瓏登山步道延伸至阿罩霧山（小百岳）」可以串連現有多條登山步道，其中阿罩霧山為台灣小百岳之一，景觀優美，更吸引不少民眾專程前往打卡，若開闢步道，一方面方便大家前往帶動觀光，一方面也提供鄉親更寬廣的登山和騎車空間。

另外，該處步道工程用地獲地主同意提供使用，可說是相當難能可貴，預期步道開闢容易推動。李天生強調，霧峰山區土地寬廣、風景美麗，目前已闢建不少登山步道及單車路線，熱鬧景況並不輸給大坑風景區，目前各界爭取將霧峰納入參山國家風景區，希望進一步提升霧峰地區觀光建設，帶動觀光發展。

霧峰觀光大使、教授陳永進表示，目前霧峰登山步道共有18條，其中12條路線可以騎單車上下，中心瓏登山步道老少咸宜，有運動感卻不會太累，走到小百岳來回大約1.5至2小時。他說，希望盡量不破壞到自然生態，但若要開闢步道，建議標示出清楚路線、方向指示牌，並於小百岳附近建洗手間，另外，步道往小百岳三角點有一段泥巴路可鋪設木頭或石頭方便行走、爬坡。

觀旅局表示，「中心瓏登山步道延伸至阿罩霧山（小百岳）」涉及行經路線土地取得、工程技術等因素，已邀集相關單位會勘了解概要建議路線，目前正請顧問公司研議所需用地清查、經費研擬、延伸路線及設施規畫等，辦理可行性評估；另設置廁所需考量用水、用電、汙水排放及後續維護管理等相關課題，將一併納入評估。