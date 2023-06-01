鴻海創辦人郭台銘前晚在金門邀民眾黨總統參選人柯文哲深夜看海，還稱兩人「山盟海誓」引發聯想，而郭台銘隔日竟改口說全忘了。對此，國民黨立委參選人游淑慧昨(5月31日)表示，最初兩人交好就是在2020年郭黨內初選失利後，與柯有過合作，此次可能是在酒後又想找柯哲訴苦，但郭台銘曾說過會支持國民黨的候選人，當時也沒喝酒，「應該是不會這麼快就『忘記了』」。

郭台銘前晚在金門帶著醉意登門邀請柯文哲看海，卻帶著自媒體隨行，傳引發柯陣營不滿，而隔日郭台銘在被問及夜聊情節時，卻回說「忘記了」；媒體問柯是否有被郭「欺騙」的感覺，柯回答人與人之間的交往就是「君子之交淡如水」，不需要什麼「山盟海誓」，平常心就可以了。

對於此款郭柯夜會，游淑慧昨在政論節目《少康戰情室》也笑笑地說，以前文山伯教過我一句台語，「昨暝山盟海誓，睡醒今日拍謝」，她指出，郭台銘當晚可能喝了幾杯金門高粱，想找老朋友柯文哲說話可以，卻又帶著自媒體跟幕僚隨行，這個劇情還是帶著政治味在裡面。

游淑慧說，最早是2020年郭在國民黨總統初選中失利後，與柯文哲有一段短暫合作，後來也有結交深厚的友誼，這次可能也是因為遇到同樣的心情，又想再去跟柯文哲訴苦。

但游淑慧認為，過去郭台銘就已經說過會支持國民黨的候選人、支持國民黨提名的人，包括在徵召當天的臉書貼文郭台銘都是這樣寫，「這一點初衷應該不會這麼快就說『忘記了』，寫臉書的時候應該是沒有喝酒啦」。