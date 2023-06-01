為加速推動客運車輛電動化，交通部1日於行政院會向報告「2030年客運車輛電動化推動計畫(113至119年)」，計畫總經費高達643億，將於明年起投入協助客運業者將燃油公車汰換為電動公車，預計2030年達到市區公車全面電動化的目標，並朝2050淨零排放目標繼續前進。

交通部表示，電動大客車過去推動受限於車輛產品性能不佳、價格偏高、充電設施環境與後勤維修體系，以及關鍵技術與零組件未能落實國產化等課題，以致客運業者汰換意願不高，電動大客車數量成長緩慢。

經由重新檢討政策及擬訂策略及推動期程，交通部與經濟部及環保署共同合作於2020年至2022年推動「電動大客車示範計畫」，以3年500輛示範車輛規模扶植國內車廠投入電動公車自主設計開發及生產，提供符合國內業者使用之優質產品及加速提升電動公車數量。

交通部指出，經過3年努力，目前國內已有2家車廠（華德動能及成運汽車）完成國產化項目要求並在國內投資設廠生產；另外還有其他4家車廠也正積極對應國產化項目中，除供應未來客運業者汰換所需之產能外，也為國內車輛打造及相關零組件設計開發創造就業機會，帶動新一波的產業發展及打進國際供應鏈。

交通部另表示，在3年示範先導期過後，今年開始進入推廣期，為達成2030市區公車電動化的目標，尚約有9400輛市區燃油公車需要汰換，為及早規劃佈局及籌措相關經費，與環保署共同提報「2030年客運車輛電動化推動計畫(2024年至2030年)」，計畫內容除對於客運業者購車補助外，亦納入建置維修保養體系、載客營運補助及路網優化等配套經費，除降低客運業者購車負擔外，也在維修及營運面提供業者更多協助，在車輛營運調度及維修保養更無後顧之憂。

交通部指出，科學證實氣候變遷影響已經相當緊急，隨著世界各國陸續提出「2050淨零排放」的宣示與行動，我國也在2022年3月公布「臺灣2050淨零排放路徑及策略」，提出12項關鍵戰略，其中1項重要戰略便為「運具電動化與無碳化」，並優先聚焦技術成熟的客運車輛，未來隨著技術發展，再將其他運具逐步電動化或無碳化，因此2030市區公車全面電動化具有指標性意義，也是2050淨零排放非常重要的一步，交通部將與經濟部及環保署持續合作，加速整體計畫的推動。

交通部表示，過去推動電動公車示範計畫已經累積相關的經驗與成果，並與相關單位建立完整的推動機制與分工，包括車輛製造、智慧化導入及充電設施與用電規劃等，後續將依核定計畫推動；另未來也會搭配公路公共運輸計畫，持續於全國各地建構優質的公共運輸環境，讓民眾享受更高品質及低汙染之公共運輸服務。