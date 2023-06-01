樹德家商龍舟隊暨民俗才藝訪問團睽違3年再度到美國波特蘭表演，高雄市長陳其邁到場授旗，並祝福學生們都能盡情演出，收穫滿滿。（崔正綱攝）

因疫情影響，高雄樹德家商睽違3年再度受邀前往美國姊妹市波特蘭玫瑰花節大遊行，並參加龍舟比賽、表演民俗傳統才藝，讓世界看見台灣、高雄。高雄市長陳其邁今上午也前往樹德家商授旗，向表演的學生們鼓勵，盼這趟美國之旅，能夠收穫滿滿、盡情演出，讓大家見識高雄的熱情與美好。

美國波特蘭市將在6月7至13日舉行玫瑰花節大遊行，樹德家商今年是第29度代表高雄市前往美國波特蘭姊妹市訪問，歷年都受到當地僑界、民眾歡迎。然而近3年卻受到疫情影響下暫緩，今年樹德家商龍舟隊暨民俗才藝訪問團睽違3年再度受邀參加，將由議長康裕成率領40名師生，6日到波特蘭市參加節慶活動。

訪問團今年遊行以「家將民俗技藝」為主題，以傳統融合潮流的方式，運用羽扇、陣旗、服飾及家將繪面藝術的面具，完美呈現創新的家將民俗風格；樹德家商龍舟隊多次在波特蘭龍舟賽奪冠，也期待今年再有佳績，讓國外朋友刮目相看。

高雄市長陳其邁與訪問團的學生們自拍留念。（崔正綱攝）

在出發前，由陳其邁授旗祝福美國表演順利，陳其邁表示，放輕鬆、開心就好，盼學生們美國行能收穫滿滿，盡情演出，展現台灣、高雄之美。

授旗結束後，陳其邁馬不停蹄趕到畢業典禮會場，向樹德家商1293名日校畢業生致詞。他表示，畢業後學生展翅高飛，夢想有多高，理想就有多高，以前在學校準備考試，老師上課測驗，而到了社會外面不管就業、升學也好，世界是無限的寬廣。

高雄市長陳其邁現身樹德家商畢業典禮，以自身經歷，向1293名畢業生們勉勵。（崔正綱攝）

陳其邁說，人生不會每天都在過年，必有很多挫折、失敗，每天不斷考驗你，當被困難、挫折擊倒後，想辦法如何面對、站起來，再繼續往前走。並以自身為例，自曝「小學到大學都沒領過市長獎」，他說沒領到市長獎也不要氣餒「市長跟你們一樣」。

此外，陳其邁也說自己也常不斷跌倒、吃鱉，「選市長也落選過」，笑說當落選後，3天3夜走不出門，覺得世界是黑暗的，感謝當時很多人的鼓勵，要爬起來那一刻最困難，藉由分享自身悽慘經歷，勉勵學生們遇到困難、挫折時，要勇於面對，也祝福所有畢業生鵬程萬里，在各行各業綻放自己的光芒。