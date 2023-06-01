兩性關係作家「口罩男」與結婚11年的老婆曾樂兒鬧婚變，目前正協議離婚，不過老婆日前被周刊爆料，與一名黑帽男在街頭親吻，隨後便把臉書大頭照換成全黑畫面，心情似乎大受影響，隨即湧入大批網友留言安慰，不過有些人則認為是他的問題，他也親上火線反擊。

曾樂兒日前被周刊爆料與黑帽男互動親暱，不僅在街上搭肩、勾手，男方還曾在她額頭獻上一吻，最後還一同返回女方住處，不難看出關係匪淺，對此，她在IG限動發文怒斥：「真的很討厭看到就捕風捉影的人，等你們犯病再來告訴我是什麼感覺」，還不忘撂下狠話：「再招惹我，我一定讓彼此難堪不已」，隨後換上黑白大頭貼，並在IG限動發文：「暫時關閉所有社交軟體，請沒事不要吵我，感恩，全面勿擾」。

口罩男回覆網友留言。(圖／口罩男臉書)

口罩男證實11年婚姻走到盡頭後，曾隔空向曾樂兒喊話，切勿為了爭一時輸贏而泯滅良知，也呼籲外界不要打擾她，不過疑似被戴綠帽的新聞曝光後，他便將社群網站大頭貼換成全黑圖，讓不少網友湧入關切，但也有人認為他才是釀成婚變的導火線，就有人留言質疑夫妻倆為何不能好好溝通，非得要毀掉整個家庭，接著強調：「離婚真的沒什麼，真正離開了才痛苦」。

對此，口罩男留言回覆該網友：「如果只是外遇，或許吧，原諒其實也不難，但有些事情是不能原諒的」，一句話似乎道出背後另有隱情，再次掀起網友熱議。