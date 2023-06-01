新北市長侯友宜今日上午前往汐止中正公有零售市場視察，他說這是新北要改建的第9座傳統市場，其任內也已經有10座完成改造，要讓傳統市場變成一個現代化、乾淨、清潔，人民喜歡去購物的現代化市場，他更強調自己是菜市場長大的孩子，未來會繼續努力，讓新北所有的老舊公有市場翻身。

成立逾50年的中正公有市場，硬體設備老舊，為改善營業及採買環境，新北市市場處將原有市場拆除重建，並規畫肉類處理區生熟食處理區、冷凍冷藏區，維護食品衛生安全，並增設卸貨區便利攤商使用，更透過空調、油脂截留及特色攤位設置等，營造兼具整齊、清潔、安全、明亮、美觀、現代化及人情味的購物環境，預計2025年完工。

侯友宜昨日上午也前往聽取攤商與居民的意見，他表示，為了能確實符合在地民眾的需求，市府將打造現代化、乾淨、清潔的現代化市場，提高下一代年輕朋友回鄉接棒的意願，也滿足居民的採買需求。

侯友宜強調自己是菜市場長大的孩子，所以會繼續努力，讓新北市所有的公有老舊市場都能夠改建跟改造，尤其是這幾年改造或改建完成的市場，都能在國際的獎項如德國紅點設計獎獲得肯定，也有很多國內外的人士、產業代表到市場來參觀，這些都是新北市場改建跟改造的驕傲，市府會繼續往前走。

侯友宜也要求市府團隊，在施工期間仍要持續照顧攤商，確保生意不受影響；市場處回應，在施工期間，將於臨近用地設置臨時攤集區，等待重建完成再遷移回原址。