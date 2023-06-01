消息人士拒絕透露雙方會面的相關細節。

據了解，馬斯克在周二與中國外交部長秦剛會面、周三早些時候與中國商務和工業部長會談後，與丁薛祥進行了這場尚未曝光的會議。

這是習近平領導班子排名第六的丁薛祥首次與外國執行長進行一對一會談，凸顯出北京當局對於中國與特斯拉關係的重視。中國是特斯拉的第二大市場，僅次於美國，其上海廠也是特斯拉最大的生產中心。

特斯拉和中國國務院新聞辦公室尚未回應媒體的置評請求。

目前尚不清楚馬斯克此行是否也拜會了中國國務院總理李強。路透社3月時曾報導，特斯拉試圖安排讓馬斯克與李強會面。

馬斯克於已在周四上午離開上海，結束為期兩天的中國行。

隨著馬斯克3年來首度造訪中國，特斯拉近來股價強勢表態，周三在美股一片低迷中逆勢收漲1.38%，報203.93美元，創下兩個月來收盤新高。馬斯克的個人資產價值也跟著水漲船高，擠下了法國LVMH集團執行長阿爾諾（Bernard Arnault），重新奪回全球首富寶座。今年以來，LVMH股價上漲19.7%，而特斯拉則已經飆漲65.6%。