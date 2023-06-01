外銀在台灣經營私人銀行較具規模，如瑞銀（UBS）和法巴（BNP）和匯豐銀行（HSBC）等。匯豐銀行去年亞洲區除中國的私人銀行資產規模僅次於瑞銀，排名第二；而亞洲區除中國的財管規模則是排名第一。

匯豐(台灣)商業銀行環球私人銀行負責人陳怡婷表示，在利率攀升且不穩定的市場下，客戶尋求降低匯率風險的產品以進一步投資美元計價的投資產品；此外，高利率衍生出的市場不確定性伴隨著疫情時代的經驗及體悟，客戶意識到規劃人身風險和規劃市場風險有相同的重要性。

匯豐銀提供的私人銀行商品包括：

1、境外結構型商品：客戶在考慮較高收益率的投資型商品時，結構型商品也是選擇之一。結至今年四月，匯豐環球私人銀行的SN交易量與去年同期相比成長約70%。除了交易量的提升，客戶也認同我們在多變的市場環境下所提供的多元商品，並也實際將投資眼光轉移至不同種類的SN上。台灣集中保管結算所的數據顯示，在今年市場的股權連結商品總發行量中，FCN佔了84%之多。有別於市場，匯豐的客戶偏好更多元的投資，因此反映出更多樣化的股權連結商品投資組合。然而相較於去年，匯豐的客戶減少了對連結股票且做多的SN之投資比例，並因應自己的策略以及風險接受程度，在保本與否，做多與做空以及連結不同標的物的SN中做出布局。與市場相符，當客戶在承做SN時更偏好不保本商品，並且因為在市場利率攀升並倒掛之際，連結利率的SN利差擴大，客戶對於連結利率的SN需求也相比去年來的增加。

2、債券：匯豐環球私人銀行CIO(首席投資長)在利率峰頂之際提出開始布局較長天期債券的策略。利率的攀升使客戶認為債券價格相對有優勢，相較於去年，客戶所關注的債券從短天期2至3年的債，逐漸移至中短天期5到7年的債。客戶除了注重固定收益，也同時關注中短天期債能夠帶來的相對資本收益。受到市場環境的影響，匯豐觀察到客戶今年的選擇從非投資等級債轉移至投資等級債，結至四月份，匯豐的投資等級債佔了總債券交易的70%之多。除此之外，數家銀行倒閉的事件使客戶的投資選擇由從前相對安穩的金融債逐漸轉移至高評級的公司債。匯豐環球私人銀行有十足的把握能夠對應客戶需求，在不穩定的市場環境下，提供最適當的選擇。匯豐的固定收益產品平台在市場上有超過50個交易對手，架上更提供超過800檔跨多國貨幣的債券供客戶選擇。

3、外匯商品：美元升息循環邁入尾聲，美元從去年底升息初期的走強到近期的走弱，波動度持續增加。由於匯率相關的產品適合短天期的投資，對於不喜好較長期持有結構型商品以及債券的客戶可以在波動度高的環境下，抓緊利率政策的轉變以投資外匯市場。匯豐環球私人銀行提供豐富的外匯商品，例如即期換匯，外匯衍生性商品以及遠匯選擇權，客戶可以依照自己的喜好以及風險接受程度布局外匯部位。在美元高利率的環境下，借美元投資在美元計價產品上所衍生出的匯率風險會壓縮到投資收益空間，因此匯豐觀察到客戶今年傾向藉由借出低利率貨幣換匯後進行投資，並進一步透過外匯商品避險。

4、保險規劃：匯豐的客戶除了注重財富成長也同時重視財富傳承，畢竟傳承就是財富成長的主要目的之一。匯豐環球私人銀行是台灣唯一能夠提供保險產品的外商私人銀行，匯豐注意到，在高利率的環境下，客戶的需求逐漸從儲蓄型保單轉移至傳承型保單。傳承的重要性並不會受到市場的波動而有所改變，並且在後疫情時代，客戶逐漸意識到除了要為難以預測的市場做出市場風險的規劃，更要為了人身風險提早做出準備。預防人身風險才能夠確保財富會真正地傳承至下一代，而傳承型保險的規劃正是最佳的選擇。