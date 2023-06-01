國中教育會考剛落幕，新竹地區不少家長主張「竹竹苗」考區應將計分採取的三級制，改為積分制，避免學生某科錯一題，就與理想學校擦身而過。市議員曾資程1日也在議會質詢時，建議若3縣市政府未達共識，要求新竹市會考採獨招，甚至不排除順從民意發起公投並連署。

曾資程指出，他接獲不少家長陳情，現行的三級制計分方式並不公平，舉例來說，4A＋＋1B＋＋學生與5A學生的都非常優秀，但竹竹苗學區採三級制，先看A而不看B，導致學生只要某科多錯1題，就有可能從A掉到B＋＋，直接與前三志願擦身而過。

市議員曾資程1日也在議會質詢時，建議若3縣市政府未達共識，要求新竹市會考採獨招，甚至不排除順從民意發起公投並連署。（取自新竹市議會直播）

曾資程說，他接到許多家長陳情，盼市府能儘快與竹縣及苗栗縣討論、尋求共識，將現行國中會考改為積分制，並強調「孩子的成長是不等人的」，如果今年竹竹苗政府未達成共識，建議新竹市府應該自救，朝新竹市採積分制獨召方向進行。他也計算出，新竹市公私立高中學生數1.7萬人，足夠讓新竹市1.5萬名國中生就讀。

對此，市府教育處長童鳳嬌說，竹竹苗區確實在討論會考計分議題熱烈，會在相關會議提出，但也認為採計三級制或積分制需要考量大數據，她也表示，「去年全新竹市有63％贊成會考計分三級制」，因竹竹苗考區廣大，若新竹市採獨招牽涉議題十分複雜。

針對童鳳嬌指「63％贊成維持現狀三級制」的說法，曾資程感到詫異，質疑這是哪裡來的數據，如果三級制這麼好，那全國其他改為積分制的縣市，難倒是在開倒車嗎？他也說，新竹市訂有公民投票自治條例，若市府與另二縣無法於今年達成共識，他不排除順從民意，發起公投提案並連署，加快市府將會考三級制改為積分制的腳步。