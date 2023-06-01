2024總統大選藍綠白人選底定，各式民調也陸續出爐，國民黨主席朱立倫昨(5月31日)向黨內同志喊話，最重要的是團結重返執政，民進黨選舉最愛用三大奧步，其中一定會製造「換侯論」，請大家不要中計；前國民黨祕書長李乾龍也批「再提換侯就是居心叵測」，陣前換將自古以來就是兵家大忌，不要再扯後腿。

李乾龍以古喻今，他直言若是古時皇帝下令大將軍代表朝廷出征，大家應該是要同心協力替前方運送糧草輜重，而非在後方亂搞扯後腿，用耳語來擾亂軍心。

「國民黨讓人憂心的就是這點」，他表示，國民黨已經徵召侯友宜出戰2024總統大選，正是大家團結一心、將士用命的時候，這時後方就不要再後扯後腿，這樣讓在第一線衝鋒陷陣的人相當寒心。

李乾龍呼籲，從古至今陣前換將都是兵家大忌，講這些話的人都是居心叵測，這時正是大家上下一心、心無二致的支持黨主席所欽命的人選，大家齊心努力。