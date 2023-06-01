台北人氣拉麵店「拉麵公子」最近新推大王具足蟲濃厚魚介雞白湯拉麵，只限熟客預約，噱頭十足瞬間爆紅，吸引不少YouTuber開箱，其中來自南韓的啦啦隊女神李多慧，也吃了大王具足蟲，親自在IG分享感受。

李多慧3月加入樂天女孩Rakuten Girls，4月14日首次登場，憑著高顏值、精湛的舞技和超強魅力，一舉一動都是焦點。樂天桃園DJ「山G哥」昨（5月31日）在IG分享李多慧嘗鮮大王具足蟲拉麵的照片，畫面中，李多慧看到大王具足蟲覆蓋在碗上面，拿起手機狂拍，更作勢端起碗，拳頭剛好變成比例尺，凸顯大王具足蟲的體積確實不小。

身為李多慧台灣地陪的山G哥，在文中透露：「嚐鮮大王具足蟲，鮮甜嫩肉搭配濃郁湯頭，好吃到說下次還要來。」巫苡萱好奇心噴發，留言問：「真的假的啦！很好吃～～～～？」有網友表示很好吃，形容口感很像龍蝦肉，山G哥打趣地說要組團吃一波。

今（1日），李多慧親自到山G哥的貼文下方留言：「好吃！」大方地分享吃完的感受，引發網友熱議，紛紛表示：「竟然不會怕！！！」、「怎麼可以帶李多慧吃海蟑螂」、「不可能馬上挑戰大魔王吧！！」、「我只看到後面等待的男生一臉羨慕」。

科博館副研究員李坤瑄表示，大王具足蟲在學術上稱為巨深水虱，體型特別巨大，棲息在水深400到2000公尺間，可以長期忍受飢餓，像是某隻養在日本水族館的大王具足蟲，足足5年沒進食才去世。