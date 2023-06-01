農委會林務局和特有生物研究保育中心攜手推廣友善石虎農作，多年來共推「友善石虎農作標章」，自2019年迄今，家樂福、和泰集團、無印良品、聖德科斯、棉花田等多個通路，陸續協助農民販售山蕉、檸檬、茶葉和柑橘等優良農作物，也讓石虎有更安全的棲息環境。

石虎為瀕臨絕種保育類野生動物，主要分布於苗栗縣、台中市和南投縣，林務局和特生中心自2014年起在石虎棲地範圍推動「友善石虎農作標章」，農民只要取得有機、產銷履歷或綠色保育標章等驗證，再保留石虎所需草相，採取不使用毒鼠藥、獸鋏且不放養犬貓等友善行動，即可獲得「友善石虎農作標章」認證，農民亦可將石虎標章作為品牌行銷農產品。

目前通過有機驗證、綠保標章的「友善石虎農作」共有27位農友，符合產銷履歷的「友善石虎農作－安全用藥」共有11位農友，田區位置涵蓋中寮鄉、南投市、水里鄉、草屯鎮、名間鄉、國姓鄉等地，總面積約55.1公頃，同時孕育香蕉、稻米、紅龍果、芭樂、柑橘、鳳梨等多元農作物。

自2019年迄今，家樂福、升陽農產、和泰集團、直接跟農夫買、無印良品、大農網、聖德科斯、樂樂菜果、棉花田等多個通路，陸續協助農民販售山蕉、檸檬、茶葉和柑橘等農作物。林務局今(1)日舉辦「石虎有您真好」記者會，頒布「友善石虎農作標章」給上述通路業。

農委會主委陳吉仲表示，感謝通路業者協助販賣農民的農產品，「瀕危物種及重要棲地生態服務給付推動方案」也有針對石虎等5種保育類動物創造保育及公益價值，針對石虎出沒的地區也會精準捕捉遊蕩犬，捕捉後都會妥善收容，只要石虎能繼續在這片土地生活，相信人類也是。

特生中心主任楊嘉棟表示，特生中心的研究不只是在田野，也會走出去和社會結合，感謝各個通路協助農民來販賣友善石虎和環境的農產，讓我們吃下的每一口飯都能保育石虎。