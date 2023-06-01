民進黨前黨工透過臉書自訴遭性騷擾事件，但時任婦女部主任、副秘書長許嘉恬確未給妥適協助，民進黨主席賴清德表示，對於任何涉及性騷擾的事件，黨中央絕對採取零容忍的態度，許嘉恬即刻停職並接受調查。對此，民進黨立委蘇巧慧1日喊話，籲黨中央重啟調查、提供法律協助並檢討性平通報機制。

蘇巧慧稍早在臉書指出，針對昨天揭露的性騷擾事件，中央黨部稍早已召開記者會，並聲明終止一切與加害人的合作關係，同時拉高層級介入調查。但從這次的性騷擾事件可以看到，黨中央一定要重新檢討現有的性平申訴程序。

蘇巧慧接著提出三點呼籲，呼籲黨中央應重啟調查，依照查證結果究責懲處，並提出處置報告，並提供當事人必要協助，包括後續法律及諮商服務，接著是重新檢討性平通報機制，未來無論當事人申訴與否，相關主管知悉事件當下即應主動啟動調查。

蘇巧慧指出，從黨中央的新聞稿中已經看到初步方向，請務必確實做到，大家也會緊盯進度。「我們錯失第一時間成為受害者後盾的時機，民進黨應該是不斷前進的政黨，黨中央應深切反省，做得比其他政黨還好。」