第25屆《讀者文摘》信譽品牌調查結果揭曉，abc好車網榮獲「線上中古車買賣」金獎，該獎項由消費者票選出心目中的理想品牌，透過消費者直接票選產生調查結果，是企業獲得消費者反饋重要的參考指標。

隨著網路科技發達，車商在網路平台賣車不受空間、時間影響；消費者透過網路可快速收集車輛資訊後，再前往實體店鋪看車，提高整個購車流程的效率。在網路平台林立的時代，消費者將全國最大的abc好車網作為取得車輛資訊的主要平台，獲得信譽品牌金獎對abc好車網來說是很重要的肯定。

在中古車一車一況，每輛車況條件不同，光鮮亮麗的心儀車款中古車底下，是否有潛在問題或隱藏不為人知的秘密，車商長期以各自認定方式定價，造成交易過程中「價格」成了買賣雙方最大的歧異，由於資訊不夠透明，加上對於多數非懂車的消費者而言，對車商開價缺乏信任，導致交易過程的議價攻防常費盡心力，讓消費者對買賣中古車難免心存忐忑。

針對買賣雙方最擔心在意的痛點，abc好車網與和運勁拍中心（HAA）合作，運用中古車拍賣交易大數據庫，精準掌握拍賣成交價格及專業的車輛檢驗技術，推出「中古車不二價」車輛販售方式，讓消費者清楚了解價格、來源、車況，能夠省時省力快速找到符合自身條件的車輛。

不二價專區的車輛，皆是透過拍場近千家中古車商競標方式取得最合乎市場行情價格的認證車輛，除通過無泡水、無重大事故、無車身或引擎號碼變造的認證，所有車輛經過HAA專業車輛檢查技師進行專業評價，即便一車一況的中古車，也能透明的呈現給消費者，使消費者輕鬆地了解車況；並用最專業的技術，最完善售後保固服務讓每一個消費者都能安心購車。

和運租車資深協理黃國輝代表出席領獎時表示，abc好車網一直以來致力於打造資訊透明的中古車線上買賣平台，以滿足消費者安心選購中古車的需求，未來將繼續用心服務每一位顧客，成為消費者心目中最值得信賴的中古車線上買賣平台。