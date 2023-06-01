北市一名75歲張姓老翁，日前到銀行欲匯款120萬元，行員察覺有異，立即通報信義分局吳興街派出所，請員警到場協助。

員警楊朋成、沈郁雯到場後，張翁表示，是因為要向女兒的朋友購屋，才至銀行匯款120萬到對方指定的帳戶。在楊、沈2員耐心詢問下，張翁才向警方坦承，是因網友鼓吹投資股票，還保證穩賺不賠，才一步一步按照該網友指示匯款。

此外，在匯款時要如何應對行員的關懷提問，回覆的答案也是該網友教的。警方了解實情後，立即告知張翁他遇到了假投資詐騙，並舉相關案例解說，張翁才驚覺自己險些遭詐，立即打消匯款念頭，對行員的機警及警方的積極熱心協助感謝不已。

信義分局表示，詐騙集團經常利用交友軟體，對被害人噓寒問暖，搏取信任後再行詐騙，或是冒充理財專家，在網路邀集民眾加入投資教學群組；民眾遇匯款要求應小心查證，更勿提供帳戶或協助提領現金，以免淪為車手，成為詐騙集團共犯，如發現疑似詐騙訊息，可以撥打165專線進行查證或檢舉。