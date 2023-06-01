身高196cm、有著帥氣臉龐的美國男星艾米漢默曾與「甜茶」提摩希夏勒梅出演《以你的名字呼喚我》，2人躍身好萊塢寵兒，沒想到艾米漢默在2021年被前女友爆出諸多醜聞，包含喜歡性虐待、強暴，更驚人的還有吃人肉，諸多指控一出使得艾米漢默職涯跌入谷底，他也近兩年的時間沒有任何新作。昨艾米漢默打破近兩年的沈寂，表示自己的性侵案不起訴，法律最終還他公道，他也等不及回歸正常生活。

艾米漢默一案經歷兩年的時間審查，在這兩年內還有人推出紀錄片，詳述艾米漢默的成長背景。據悉，艾米漢默的祖父是美國著名石油大亨，他的父親更是知名商業人士，艾米驚人的身家背景加上帥氣的外表，令他在出道時有「好萊塢白馬王子」的美名。這樣的反差使得他在被前任爆性侵、性虐待、食人等種種醜聞之後，彷彿從神壇跌落谷底，從此消失在螢光幕前。

艾米漢默先前接受專訪時坦承，小時候遭牧師性虐待，讓他深受影響，雖否認有犯罪行為，卻承認對幾位女性有情感上的依賴。他也因為演藝事業崩毀，被傳破產，他還跑去度假村當推銷員，也在小勞勃道尼的幫助下，到醫療院所接受心理治療。

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