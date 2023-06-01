台中市去年底實施大型重機禁止進入市內17場立體停車場，引發重機騎士反彈，台中市政府1日宣布，撤消禁止大型重型機車禁止進入，開放停放，並會裝設「場內坡道陡、減速小心騎乘」等標語，並評估在停車場地上一層設置「大型重型機專用車格」。

交通從去年5月起，針對已完工營運的立體（地下）停車場共40場，進行停車場坡度調查，檢討公有停車場樓層間的車道坡度，是否對車輛行駛有安全顧慮，評估其中17場因場內坡道較陡，採局部或全場禁行大型重型機車。

交通局長葉昭甫強調，17處立體停車場原本禁停重機，並非差別待遇，而是以重機在坡陡立體停車場行進安全為主要設想，並滾動檢討相關措施、傾聽地方民意，為積極回應大型重型機車騎士的意見，重新檢討政策的妥適性，即日起撤銷去年12月29日公告禁止大型重型機車進入措施，重新開放讓重機騎士可以停放車輛，並另行公告17場坡道較陡的公有立體（地下）停車場，設置新的警示標語，提醒駕駛人減速小心騎乘。

另，交通局指出，會視公告的17場停車場配置條件，評估在停車場地上一層設置「大型重型機專用車格」，有停車需求的重機騎士，要將大型重型機車停放於車道較陡的停車場時，以地上一層停放為優先，確保停車場公共安全與停車需求。

葉昭甫說，交通局未來仍將持續檢討各地區及各商圈汽、機車、大型重型機車等各式車輛停車供需狀況，適時增加停車格位，並將汽機車停車管理制度化，改善硬體設施，強化停車場行駛動線安全及停放空間的妥適效果，以確實改善停車秩序。