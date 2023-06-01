過去3年許多產業因為新冠疫情大受影響，不過海運相關產業卻逆勢成長。一位長榮海運員工分享，他從2020年年中至今，約3年時間賺了將近1千萬元，基本月薪加上獎金總共領了171個月的薪水，貼文曝光後讓不少人直呼羨慕。

原PO在Dcard發文表示，3年來他在長榮海運領了總共135個月的獎金，加上原本36個月的基本月薪，等於總共領了171個月的薪水，「雖然獎金是底薪算，但除了新人，大家都5萬以上，我這樣算了算3年賺了快1千萬」，雖然比不上科技業，但他已經相當滿意，直呼「我愛綠綠」。

原PO透露，隨著全球疫情解封，這樣的盛世也將告一段落，另外過去曾有前輩貼薪資單被抓包記過，所以他不會犯下同樣的錯誤。

對此，許多網友紛紛回應，「大航海時代的得利者，已羨慕，恭喜你們找到One Piece」、「一看就知道是那家公司，居然還有人說是不是詐騙的」、「都想轉行了」、「小心有人找你結婚，然後把你推下樓」。

不過也有和原PO同公司的員工表示不滿，「船員沒有，不要傻傻的被騙上船了，然後辦公室的垃圾一樣爛，物料永遠拖，問題永遠踢，什麼都船員的錯」。