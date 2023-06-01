民進黨一名女前黨工近期在臉書貼文，泣訴去年9月在民進黨工作時，遭到長期合作廠商摸胸性騷擾，民進黨婦女部前主任許嘉恬卻未給予協助，反而想息事寧人。沒想到今（1）日民進黨性別平等事務部就在臉書上表示，「性別平等是不分黨派的普世價值，請停止責備被害人」，讓大量網友炸鍋留言「吃案是妳們內部，搞不清楚狀況」、「誰責備被害人，責備言論在哪，請揪出來」，引發討論。

民進黨前婦女部員工上月31日晚間在臉書提到，去年九月執行工作任務時，遭承攬黨部工作之廠商性騷擾，向時任婦女部主任、現任副祕書長許嘉恬報告卻沒有受到相關處理；民進黨也發出聲明，時任婦女部主任在當時疑未妥善處理，未能積極保護受騷擾同仁，致同仁更受傷害，民進黨深感遺憾。中央黨部秘書長許立明得知此訊息後，非常重視，除已中止一切與該廠商之合作外，也立刻拉高層級，由性平部主任及主席室主任共同進行調查了解。

但民進黨性別平等事務部今日卻在臉書上表示，「性別平等是不分黨派的普世價值，請停止責備被害人」，許多網友看完後紛紛留言「作為『性平部』應該先事先說明事件吧？還是『婦女部』的事跟『性平部』沒有關係呢？」、「沒人責備她呀！吃案是妳們內部，搞不清楚狀況」、「沒看到有人責備被害人啊，還是你們認為許嘉恬是被害人？」、「笑死，之前消極不作為，現在搶著當戰犯」、「誰責備被害人，責備言論在哪，請揪出來」、「沒有人責罵被性騷擾的女黨工啊？請性平部好好調查」。

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