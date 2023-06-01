舒酸定X百吉打造快閃店「仲夏冰室」，有機會免費領取限量紙托雪糕。（舒酸定提供）

食品靠創意新滋味抓住年輕世代目光，過去不只有蚵仔麵線比薩、壽喜燒芒果等掀起社群討論，如今爆米花也玩新意，「Magi Planet 星球工坊」特別推「紅豆牛奶爆米花」，即起皆可於全台門市、官方網站、電商平台購買。舒酸定則與百吉POKI聯名讓雪糕換新包裝，並推線上抽獎，有機會抽中最高200點LINE POINTS。

擅長創意口味的「Magi Planet星球工坊」再推創意口味「紅豆牛奶爆米花」，嚴選台灣高屏地區農產的紅豆，以 100％原豆製成，另加入紐西蘭進口奶粉，保留奶香濃郁的氣息；入口濃郁的紅豆香氣撲鼻而來，餘韻感受香濃奶香，兩者風味完美融合，號稱清甜不膩。

百吉POKI聯手舒酸定將三大經典雪糕換新包裝，以近年超受年輕人歡迎的懷舊風格設計，搭配帶有復古感的幾何框線、圖樣和窗花等元素進行妝點，現除了有線上抽獎，雙品牌也打造了限定快閃店，延續文青復古主題，將誠品生活南西一樓戶外區搖身一變為「仲夏冰室」，民眾拍照打卡更可以體驗童趣彈珠台，免費獲得跨界合作的經典雪糕，每日限量600至1000份，送完為止。