蔡英文總統連任第3年，根據最新民意調查，滿意度 39%，較連任兩年時增加 3 個百分點，但仍低於不滿意的 48% ！

根據《TVBS》民意調查結果顯示，蔡英文總統連任三年以來，除持續推動長期照顧、綠能發電、前瞻基礎建設計畫等政策，也面臨新冠疫情處理、國內物價通膨、美中角力戰等問題。民眾對政府施政表現的評價，將會是影響明年總統大選結果的關鍵。

TVBS 民調中心對蔡英文總統、賴清德副總統、陳建仁行政院長進行滿意度調查，也針對蔡政府推動的重大政策以及施政面向進行調查，了解民眾對於政府執政表現的看法。

根據 TVBS 民調中心最新調查結果發現，對於蔡英文總統連任三年來的表現，有 39%民眾表示滿意，48%不滿意，13%沒有表示意見。蔡總統滿意度較連任兩年時的調查結果增加 3 個百分點，但滿意度仍低於四成，也仍低於不滿意度。

另外，民眾對蔡英文總統信任度維持 43%，同樣略低於不信任的 47%。在蔡總統信任度方面，民眾表示信任蔡總統的比例與連任兩年時的調查結果相同，維持 43%，表示不信任的比例也維持47%，民眾對蔡總統信任的比例仍略低於不信任。

訪問主題：蔡英文總統連任三周年滿意度民調

訪問時間：112 年 5 月 19 日至 5 月 29 日晚間 18：00 - 22：00

調查方法：市話、手機併用的雙底冊抽樣調查，人員電話訪問

有效樣本：1,012 位（市話 504、手機 508）20 歲以上台灣民眾

抽樣誤差：95%信心水準下，抽樣誤差為±3.1 個百分點以內

經費來源：TVBS