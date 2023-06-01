近期各群組流傳一張競選照片，寫著「青年女力、華向未來，懇請唯一支持第6選區立法委員候選人邱若華」。（民眾提供／陳夢茹桃園傳真）

桃園市議長邱奕勝姪子、市長張善政競選團隊青年發言人之一的邱繼泰，日前宣布爭取國民黨提名欲參選桃園市第6選舉區立法委員，不料先前被爆料有酒駕紀錄、碩士論文又涉抄襲遭撤銷學位，導致選情相當不樂觀。近期地方謠傳將由姊姊邱若華代替出來參選，對此桃園議長邱奕勝今天證實，邱若華對地方服務相當熱衷，將爭取參選桃園第6選區立委，而邱繼泰將回歸校園讀書。

近期各群組流傳一張競選照片，寫著「青年女力、華向未來，懇請唯一支持第6選區立法委員候選人邱若華」，外傳邱若華將取代弟弟邱繼泰出來參選，不過邱繼泰的競選帆布、看板等都尚未撤換。議長邱奕勝今首度回應，他坦言邱繼泰自己有另外的人生規畫，要再去把書唸好，確定由姊姊邱若華參加國民黨初選。

國民黨黨團總召梁為超表示，邱若華在議長身邊擔任秘書長達3、4年，期間勤跑地方基層，選民服務表現優異，且對從政有濃厚興趣，為此確定由邱若華參加國民黨黨內初選。由於其他5個選區都已有推出確定的候選人，只剩下八德，為此要求市黨部要有公平公正的提名機制，初選時程最晚下禮拜會公布。