大陸湖北一名黃姓幼教老師（花花），因教唱小朋友《小小花園》的影片，獲得大量網友關注，並因此走紅，豈料人紅是非多，她近期遭捲入不少爭議事件中，更有網友狂酸她「顏值不佳」。今(1日)，適逢六一國際兒童節，她特意更新影片祝福小朋友們，卻遭到不少酸民們攻擊。

黃老師在「挖呀挖」影片爆紅後，近期首次公開露面出席活動，誰料，素顏的真面目卻被網友群起嘲諷，儘管現場有一同出席的官員幫忙緩頰，自己事後也微博上發聲表示：「希望我們每個人都可以用最真實的自己來過好自己的每一天。」仍不被網友買單，依舊紛紛留言開轟，而深陷輿論風波黃老師事後開直播更呈現「笑容消失」的狀態，看似爆紅後反而有些不快樂。

今日適逢六一國際兒童節，而身為幼教老師的黃老師也在社群上更新一則短片，並配文寫下：「祝小朋友們六一快樂，健康快樂的成長。」而畫面中也可見到黃老師相當具有朝氣的面帶笑容，對著鏡頭揮手，向各位小朋友們獻上祝福。

除了粉絲們在該則貼文底下留言外，相關話題也在短短時間內衝上微博熱搜榜單上，顯見討論熱度極高。然而，卻有不少網友們狂酸：「可別挖了，真不知道怎麼火的」、「素顏也就那樣，我真是瞎了才關注你」、「老師還是要有老師的樣子。」對此，支持黃老師的粉絲們也紛紛留言聲援她，表示：「憑著自己的實力火起來沒問題啊！為何一堆人要看不慣她」、「今天幼兒園老師祝福六一快樂沒問題啊」、「她也沒做啥啊，妒忌使人面目全非？」