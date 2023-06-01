高雄市大寮區翁園里灌溉溝渠5月30日出現魚群暴斃，居民質疑有業者偷倒廢水，當時高市府環保局巡查後發現，是因天氣高溫炎熱致水溫偏高、水中溶氧過低才導致魚群死亡。但1日又有居民反映同地遭偷倒廢水，還是乳白色、有臭酸味，對此，高市府環保局隨即派員到場稽查，水質、水色正常，且未發現異常排放情事，環保局也將執行科技執法，釐清是否有其他汙染源。

日前大寮區翁園里灌溉溝渠出現魚群暴斃，飄出難聞異味，附近居民苦不堪言，陳姓農民懷疑是遭廠商偷排廢水，當時環保局回應，研判是目前屬於枯水期，水體基流量不足，且天氣高溫炎熱致水溫偏高、水中溶氧過低導致魚群死亡。

不過，該名陳姓農民1日又向高市議員邱于軒反映，清晨4點多同個地方疑似又遭偷倒廢水，還是乳白色、有臭酸味，不禁質問：「前天魚群死亡環保局說太陽太大，水中氧氣不足，昨天水利工作站放流水沖走，洗得乾乾淨淨，而今晨的臭酸味，混濁惡臭味怎麼說呢？」

環保局表示，5月30日接獲民眾反映，大寮區大寮圳第二幹排有死魚漂浮情事，經派員至現場稽查，現場檢測水質有溶氧偏低且水溫偏高情形。6月1日民眾陳情水色乳白有異味，環保局再度派員至現場巡查，現場檢測水質pH：6.9、溶氧3.8mg／L、導電度640μS／cm、水溫32.4°C，其中溶氧已較5月30日高出許多，現場水色並無異常及異味情形，稽查人員上下游巡查也未發現有異常排放情事。

為了追查釐清是否有其他汙染源，環保局將進行科技執法，架設蒐證設備，並調閱周邊監視器，以查明是否有不肖業者或可疑車輛非法排放汙染水體，另外，也聯繫該排水權責管理單位農田水利署持續進行水源補注作業，提升基流量以避免死魚案件再度發生。