台中323路公車2月研擬從大肚延駛至南屯，目前已過近4個月仍未有消息，交通局1日表示已通過審查，業者則表示積極籌辦中。（本報資料照／潘虹恩台中傳真）

台中市大肚區至南屯區無公車直達，民眾要到南屯辦事或是學子就學通勤相當不便，台中市議員吳瓊華2月曾邀集相關單位會勘爭取323路公車從大肚延駛至南屯，目前已過近4個月還未有消息；交通局1日表示，日前已通過審查，將持續輔導客運業者辦理，業者則表示，積極籌辦中。

由於台中大肚區至南屯區並無直達公車，民眾往來辦事、工作通勤都相當不便，323路公車行經台中區監理所、台中榮總等，甚至一路行駛至市區建國市場，可說是途經台灣大道精華區，是民眾搭乘的熱門路線。對於323路公車擬延駛，當地民眾都相當期待，不過當初預計最快3月可以上路，目前尚未傳出相關消息。

交通局1日表示，有關台中客運323路延駛南屯區一案日前已通過台中市區汽車客運審議委員會審查，客運業者正辦理路線延駛籌備。交通局將持續輔導客運業者積極辦理，盼儘速延伸服務，完善中市公車路網。

業者也表示，針對323路公車延駛相關計畫公司積極籌辦，5月通過審查，不過為響應節能減碳理念並提供民眾更舒適的乘車環境，323路公車由汽油車全面改為電動車，目前正在設置電動車相關設施，待相關設施設置完成會盡速推動323路延駛通車；另外，部分路線近期有減班情況，不過323路不會受到影響，班次不會變少。

吳瓊華2月邀集交通局、業者一同會勘，爭取323路公車延駛南屯，她表示，行經大肚區的323路公車的終點站在台中區監理所，差一點路程即可銜接南屯嶺東科大周遭，對山上居民來說相當方便、上學也安全，相信未來對當地居民往來通勤有益。