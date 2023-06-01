新竹一名人妻5年前發現丈夫偷吃她的工廠同事，小三當時承諾不再交往，人妻卻在去年意外從警衛口中得知，有名女子這3年來，都會在她上大夜班時，拿家中磁扣任意進出，她也在家中地板發現陌生頭髮，才揭發小三其實是偷偷辦其他帳號，私下與丈夫來往，每週開房一次，法官判小三需賠40萬。

判決書指出，妻子主張與丈夫結婚10年，5年前曾發現丈夫與她工廠同事有外遇，小三當時向她承諾不會再來往，她去年被其他同事告知小三疑似與丈夫仍藕斷絲連，在友人告知下，她才發現小三其實另創帳號與丈夫聯繫，2人根本從未分手，該帳號還有多張2人的親密合照；妻子去年8月甚至發現家中遭人置放竊聽密錄器，主臥室地板上出現陌生頭髮。

大樓警衛說3年來一直有女子拿夫妻的住家大樓磁扣隨意進出，且都是在妻子外出上班時才來訪，妻子於是向大樓物業調取磁扣紀錄，發現小三都是趁她上大夜班時來到家中，還刻意走樓梯離開，丈夫也坦承2人一直使用skype聯繫，小三以輕生恐嚇，他才繼續與對方交往；妻子因此求償50萬。

小三在法庭上否認婚外情，稱該社區到處都有裝監視器，也有保全，她多次進出社區被拍到，代表自己問心無愧；不過丈夫卻坦承2人已交往4年，平均每周會到摩鐵開房一次，臉書帳號是小三創的，目的是讓兩人透過帳號聊天，法官認定小三侵害配偶權屬實，應賠償40萬元，全案還可上訴。