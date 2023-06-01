前民進黨女黨工遭性騷，卻遭黨部主管冷處理，民進黨立委高嘉瑜1日發聲，婦女部理應要成為受害者最堅實的後盾，但時任時任婦女部主任、現任副秘書長許嘉恬卻句句在被害人的傷口上撒鹽，是對被害人再次的職場霸凌，她始終堅信性別平等是民進黨的核心價值，盼性平部盡快給當事人交代。

高嘉瑜指出，昨晚，婦女部前黨工在臉書上PO出求救信，內容指控其於去年9月執行工作任務時，遭承攬黨部工作的廠商在車上性騷擾。但許嘉恬當下卻毫無作為，甚至反問「所以呢？妳希望我做什麼？」、「那你當下為什麼不跳車？我不懂，你怎麼沒有叫出來？」句句都在被害人的傷口上撒鹽。

高嘉瑜認為，這類職場性騷擾案件，被害人往往須承受莫大的心理壓力，才有勇氣站出來、勇敢面對騷擾者，而婦女部存在的意義，理應要成為受害者最堅實的後盾。然而事與願違，身兼被害人主管的婦女部主任不僅漠視性騷擾，還接連兩次用冷漠的言語傷害被害人，根本是對被害人再次的職場霸凌，更與婦女部的成立宗旨背道而馳。

高嘉瑜指出，民進黨第一時間已對此案回應，除將副秘書長許嘉恬即刻停職外，也拉高了調查層級，並承諾提供當事人必要的協助，以及後續的法律服務。副總統兼黨主席的賴清德也宣示：對於性騷擾採取零容忍的態度，若有遇到類似事件的同仁，也會在受保護情況下，得到應有的調查真相，以及心理支持。

高嘉瑜指出，她始終堅信性別平等是民進黨的核心價值，也呼籲婦女部（性平部）應以此為己任，徹底檢討疏失，盡快給當事人一個交代。

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