勞動部於今天公布修正充電再出發訓練計畫，在紓困條例6月底屆滿後，補助事業單位辦訓費用將從350萬調整為190萬元、勞工參訓時數上限也從144小時、最高可領2萬5344元，7月1日後則調整為上限100小時、1萬7600元，且不得超過原先投保級距，勞動部勞動力發展署訓練發展署組長沈文麗表示，疫情已回歸正常，因此才會取消疫情期間方案，盼百業回歸正常情況。

在疫情期間，為鼓勵事業單位辦訓、勞工參訓，勞動部放寬規定，只要勞工參加訓練課程，得依實際參訓時數補助訓練津貼，補助標準比照每小時基本工資（2023年為176元）發給。補助時數不得超過每月與受僱事業單位約定減少工時數，且每月最高為144小時，參訓勞工每月最高可領到2萬5344元的訓練津貼。

勞動部說明，為因應新冠肺炎疫情對就業市場造成衝擊，勞動部自2020年起推動擴大補助充電再出發訓練計畫，截至5月底已有1萬9939家事業單位辦理訓練課程，計協助12萬8174名員工參訓並領取訓練津貼，讓受到減班休息影響的勞工能在此期間持續穩定就業，並提升技能。

充電再出發訓練計畫配合紓困條例擴大提供減班休息勞工及事業單位補助已逾3年，紓困條例屆止後，將維持原計畫補助，提供事業單位訓練費用補助最高190萬元；勞工可免費參加訓練課程並依實際參訓時數，比照每小時基本工資發給訓練津貼補助，且每月最高100小時，但補助數額與勞工參訓期間勞工保險月投保薪資，合計不得超過勞保投保薪資差額。

勞動部表示，考量部分行業如受景氣情勢嚴重影響，事業單位與勞工協議減少工時時數可能較高，影響勞工生計較大，修正充電再出發訓練計畫，包括該等事業單位與勞工如為「僱用安定措施」的適用對象，或經目的事業主管機關會商本部，經評估有必要者，參訓勞工訓練津貼補助數額可提高至勞保投保薪資差額；事業單位訓練費用比照疫情期間補助額度提高至350萬元，提高補助期間最長為6個月，以持續協助因景氣情勢影響等情事，而向當地勞工行政主管機關通報減班休息的勞工及事業單位參訓及辦訓。