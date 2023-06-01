南投男子王忠義涉弒父殺母，殺父部分已獲判無罪確定，殺母部分一審將他判處無期徒刑，台中高分院及更一審都認為王母意外溺斃改判他無罪，遭撤銷無罪發回後，更二審依過失致死罪將王忠義判刑1年2月，上訴後，最高法院再度撤銷發回。

檢方指控，47歲的王男因積欠卡債弒親詐保，2014年他以捕蝦為名義，將智能障礙的母親騙到溪邊，以手壓住其頭部將她活活溺死，再打電話向消防隊求助，騙稱母親撿拾梳子不慎落水。

一審判王男無期徒刑，但台中高分院更一審判他無罪，檢察官不服提上訴，最高法院認為，就算認為王母不慎自行跌落溪中死亡，但他在傍晚天暗之時，帶年事已高且智能問題的母親到荒山野溪戲水，是否涉有過失致死罪行應再查明，撤銷無罪再次發回更審。

台中高分院更二審改判過失致死罪判刑1年2月，上訴後，最高法院認為，檢察官起訴王男殺害母親企圖詐保，但更二審卻變更了起訴的事實與法條，但未交待論述，有判決理由欠備等違法，因此撤銷發回更審。