瑪娃颱風過境，於昨日解除海警，台北仍要留意間歇性降雨，雙連市場蔬菜店主王先生表示，菜價持平，除了菠菜因為非產季每台斤落在100元；攤商林小姐則說，颱風外圍環流仍讓菜價稍漲，高麗菜、白菜起伏大，高麗菜約漲3成、白菜約漲1成，北農副總路全利表示，這次颱風未對中南部蔬菜產區帶來太大影響，目前蔬菜供應量都正常。

蔬菜店主王先生表示，這次颱風來南部沒下雨也無淹水，不影響菜價，前兩天菜價高是因民眾預期心理先來買，目前量足生意減，其中高麗菜漲比較兇，加上山上運費成本高，維持每台斤40元未降，空心菜、莧菜產量足，每台斤都20、10元。

攤商林小姐則提到，高麗菜上上周每台斤10元，現在漲到每台斤40元，這次颱風外圍環流仍讓菜價稍漲，高麗菜、白菜起伏最大，高麗菜約漲3成、白菜約漲1成，絲瓜、苦瓜則持平，嫩薑則碰到4月盛產期，每台斤降到120元。

拉著菜籃來買菜的家庭主婦林小姐說，擔心颱風來已先買好，沒感覺菜價比較貴，像水耕A菜2把才40元，但菠菜價格則仍高，市場也不易見到；民眾王小姐則說，菠菜漲很兇，高麗菜也漲一點，之前買在每台斤30元，韭黃價格也比較高，一包貴20、30元，但理解是因為颱風而漲。

路全利表示，北農今日蔬菜平均價為23.8元，昨日為27.3元，菜價平均下跌，近日受颱風氣候影響，稍有雨量讓北市銷售情況不理想，批發商都還有存貨，以致今日買氣不強，採買意願趨保守，這次颱風未對中南部蔬菜產區帶來太大影響，目前蔬菜供應量都正常。

路全利也說，初秋高麗菜中價為每公斤17元、昨日每公斤為20元，略有降低，市面上價位較高的菠菜，處於淡產期所以到貨量低，中價每公斤94元、昨日每公斤87元。