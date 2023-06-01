_Netflix華語職人劇《人選之人 - 造浪者》編劇厭世姬、導演林君陽、編劇簡莉穎。（Netflix提供）

民進黨前婦女部黨工控訴去年9月遭合作的導演性騷，事後上報卻被時任婦女部主任的許嘉恬冷處理，引發各界撻伐。不少網友發現性騷事件撞哏前陣子超夯的幕僚職人劇《人選之人–造浪者》，差別只在於女性主管處理態度南轅北轍。對於網友大讚「神預言」，《人選之人》編劇簡莉穎、厭世姬也回應了。

編劇簡莉穎、厭世姬表示，劇本主軸是2020年上半年確定，創作期間雖然未曾聽聞此事，但事實上性騷擾在不同職場、各種組織內一直持續發生，身邊朋友也有類似遭遇，「如果《人選之人─造浪者》這個故事能讓更多人因此得到力量和勇氣，甚至得到一點點療癒，並透過戲劇讓大家更關注這個現象，希望事情發生就該調查、處理面對，給予受害者最大的支持」。

大慕影藝與公共電視共同出品的《人選之人》，經兩年開發，由知名劇場編導簡莉穎攜手人氣插畫家厭世姬合作打造，是台灣首部聚焦「文宣幕僚」的職人劇，之前受訪時，曾有幕僚經驗的厭世姬形容《人選之人》是一齣包含女性成長的職人劇，簡莉穎則說《人選之人-造浪者》裡所描述的故事就是關於那些在舞台背後撐起樑柱的螺絲釘們，「從田調到故事文本到最後的影音作品，我們訴說著原來有一群人是這樣活著，他們的渺小與偉大，都是如此真實的呈現。」