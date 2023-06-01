新光三越好好集Ｘ李日勝 炊金饌鮑干貝粽禮盒，推薦價1590元。（新光三越提供）

新光三越虎屋中形羊羹，端午限定款，推薦價900元。（新光三越提供）

距離端午節不到一個月，新光三越從5月24日起推出預購的百款端午節粽禮、伴手禮，預購首周買氣熱絡，其中新光三越獨家一次網羅的滬舍餘味、金悅軒、菜粽李、馨苑小料理、陸園，共五家米其林必比登推薦餐廳的「米其林指南必比登推薦好粽禮盒」，以熱銷近千盒榮登10大熱銷榜冠軍寶座。

另由新光三越好好集聯手台北大稻埕南北貨老店李日勝，並加入招牌野生烏魚子所推出的「炊金饌鮑干貝粽禮盒」，也以熱銷超過300盒奪下第前三名。

此外，今年最夯的伴手禮銷售王，則由新光三越首度引進台灣，且在日本銷量突破200萬條的「金澤萬久 金箔蜂蜜蛋糕」，以熱銷超過820盒奪下；獲選為日本航空JAL機內點心的東京人氣伴手禮「Baked Mallow烤棉花糖開心果可可布朗尼禮盒」，以超過740盒銷量進入排行第四名。

而一直以來深受喜愛的YOKU MOKU、小倉山莊、虎屋羊羹亦擠入十大熱銷榜之列，台灣在地伴手禮第一名，則由台中蛋黃酥名店「不二糕餅蛋黃酥禮盒」，以熱銷超過500盒成為銷售冠軍。新光三越粽子禮盒、伴手禮預購到6月7日止，可至新光三越各店，或App、skm online預購。