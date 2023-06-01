近期蔡英文總統提名4位大法官人選，而媒體也公布最新民調顯示，55%民眾不滿意司法改革表現，僅有 25%民眾表示滿意，依然是各調查項目中滿意度最低的。

蔡英文總統提名4位大法官人選，分別為朱富美、蔡彩貞、陳忠五及尤伯祥，備受外界爭議。至此15位大法官皆由蔡總統提名，一旦無法獨立行使職權，大法官將全面綠化，淪為司法打手，嚴重影響我國司法獨立性及人民權益。

另外，根據《TVBS》最新民調，55%民眾不滿意司法改革表現，比例增加 4 個百分點，滿意度維持25% 。蔡英文總統首屆就職時曾宣示進行司法改革，也召開過司改國是會議，對於政府迄今在司法革的表現，民眾不滿意的比例由 51%增加 4 個百分點，至 55%，有 25%民眾表示滿意，滿意度與蔡統連任兩年時的調查結果相同，依然是各調查項目中滿意度最低的。

訪問主題：蔡英文總統連任三周年滿意度民調

訪問時間：112 年 5 月 19 日至 5 月 29 日晚間 18：00 - 22：00

調查方法：市話、手機併用的雙底冊抽樣調查，人員電話訪問

有效樣本：1,012 位（市話 504、手機 508）20 歲以上台灣民眾

抽樣誤差：95%信心水準下，抽樣誤差為±3.1 個百分點以內

經費來源：TVBS