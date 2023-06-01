葫蘆墩圳西汴幹線社皮分線護岸施工說明會1日舉行，立委楊瓊瓔等人均出席。（陳淑娥攝）

葫蘆墩圳西汴幹線社皮分線護岸施工說明會1日舉行，立委楊瓊瓔等人均出席。（陳淑娥攝）

台中市葫蘆墩圳西汴幹線社皮分線護岸年久失修，且灌排功能受阻，立委楊瓊瓔爭取農田水利署3793萬元經費進行改善，在歷經4次流標後，日前終於順利決標，1日舉行施工說明會，預計6月中旬動工，力拚明年農曆年前完工。

葫蘆墩圳西汴幹線社皮分線護岸施工說明會1日舉行，包括立委楊瓊瓔、農田水利署台中管理處、台中市議員羅永珍、神岡區長梁益明、三角里里長江炳煌均出席，沿岸數十位農民及社區居民也到場關心。

西汴幹線社皮分線現況渠道多為裸露土崁，易侵蝕邊坡造成淤積，甚至改道沖刷橋墩、鄰房基礎；且水道空間環境凌亂、落葉枝條等易阻礙水流，雖有多元植生但林相雜亂無序。

三角里長江炳煌提到，20年前向當時台中農田水利會爭取闢建公園，用地取得及建設費用高達數億元，因此不了了之。

農田水利署台中管理處簡報說明，工程除了改善中興橋下游左右岸渠道，改建小給水路既有側溝，以及保留相思、茄冬等多棵老樹；在不影響通排斷面下施作人行休閒步道、階梯廣場、故事牆等景觀設施，營造休憩水岸環境。

楊瓊瓔表示，受缺工缺料影響，此案歷經4次流標及調整工程預算，終於在5月2日決標，預定下月中旬開工，力拚農曆年前完工，除重新施作砌石護岸，解決土堤龜裂的漏水問題，並提供社區居民水岸綠地休憩運動，建議故事牆融入地方特色及發展緣起，連結生態、教育，培訓導覽員，提供小學、幼兒園戶外教學，以了解地方故事及人文歷史。