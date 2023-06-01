大陸人氣女星楊冪和港星劉愷威有一段5年婚姻，育有1女「小糯米」，兩人和平分開後，協議孩子交由男方家撫養，不過楊冪卻屢次遭酸「不配當媽」，批評她只顧事業、忽略家人，但就有眼尖網友發現，楊冪今（1日）的微博IP定位在香港，加上今天是小糯米9歲生日，推測她是到香港為女兒慶生。

楊冪擁精湛演技和高顏值，交出《宮鎖珠簾》、《三生三世十里桃花》、《扶搖》、《謝謝你醫生》等代表作，但人紅是非多，楊冪屢次遭酸「不配當媽」，批評她只顧事業、忽略家人，楊冪懶理酸民，沒有多做回應，不過有眼尖網友發現，楊冪今天的微博IP定位在香港，加上今天是小糯米9歲生日，推測她是到香港為女兒慶生。

消息曝光後，微博還以「楊冪IP地址在香港」登上熱搜榜，可見話題超夯，粉絲也護航：「私人行程不要關注了，楊冪悄悄去香港就是不希望太多人注意」、「有多少次冪悄悄去香港無人知」、「她去看女兒已經用最大限度保護自己隱私」、「沒有一個母親是不想自己孩子的」。

其實，楊冪努力保護女兒不被媒體打擾，前夫劉愷威、前公公劉丹受訪時也曾透露，楊冪常和孩子視訊，儘管她不在身邊，也會經常找時間和女兒互動。